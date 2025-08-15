Dù xe ít đi, chủ xe vẫn cần làm điều này để tránh bị hỏng động cơ

Tại sao xe không đi mà dầu động cơ vẫn hỏng?

Đầu động cơ sẽ bị xuống cấp theo thời gian khi xe lâu không sử dụng. Ảnh: Comr78

Nếu để xe trong một thời gian dài không sử dụng, nhất là để tại nơi có môi trường ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi liên tục có thể tạo điều kiện cho hơi nước hình thành trong cacte, từ đó làm cho phụ gia của dầu động cơ mất tác dụng. Do đó, nếu người dùng có kế hoạch không sử dụng xe trong một thời gian nhất định, hãy lưu ý tình trạng dầu trước khi khởi động.

Hầu hết thợ máy khuyên các chủ xe nên thay dầu động cơ định kỳ hàng năm hoặc nửa năm một lần, ngay cả khi xe ít dùng. Dầu mới có thể để được nhiều năm trong chai, nhưng khi ở trong động cơ, các chất phụ gia phân hủy nhanh hơn.