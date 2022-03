Du Uyên nói gì về cảnh bị bạn trai đánh trong MV mới?

Ngày 9/3 Du Uyên đã ra mắt MV Duyên Duyên Số Số đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc sau thời gian dài im ắng. Được biết, đây là single nằm trong album “I AM DU UYEN" sẽ được ra mắt trong năm 2022.

Your browser does not support the video tag.

MV "Duyên Duyên Số Số"

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Thương sáng tác. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bản hit như: Màu Nước Mắt, Tự Tâm, ... Nhận lời giới thiệu từ ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Nguyễn Thương đã sáng tác ca khúc "đo ni đóng giày" cho Du Uyên. MV cũng đánh dấu sự hợp tác giữa Du Uyên và Giám đốc sáng tạo Dennis Đặng.