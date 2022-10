Dự toán thu thấp nhưng thực tế cao, Bộ Tài chính nói gì?

Đối với thu từ dầu thô, mặc dù ước năm 2022 vượt 39,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán, nhưng Bộ Tài chính cho rằng số thu này đã có xu hướng chững lại do thực tế giá dầu thô đã giảm khá nhiều so với mức đỉnh vừa qua và dự báo có thể tiếp tục biến động ở mức thấp từ nay đến cuối năm.

Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, 9 tháng đầu năm, dịch bệnh được kiểm soát tốt tạo đà cho phục hồi kinh tế. Mặt khác, xung đột Nga-Ukraine làm cho giá dầu tăng mạnh so với dự kiến (bình quân 9 tháng khoảng 107,05 USD/thùng) kéo theo giá cả hàng hóa khác tăng theo. Vì vậy, trị giá tính thuế xuất nhập khẩu tăng, dẫn đến thu 9 tháng đầu năm đạt 328.832 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán được giao, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 42.131 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đánh giá thời gian qua, số thu này có xu hướng giảm dần theo từng tháng (quý III giảm 7,8% so với quý I và giảm 13,5% so với quý II) do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực khó khăn, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm. Trong khi đó, quý IV/2022 còn phải hoàn thuế nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện ô tô, cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ khi thực hiện xuất khẩu sản phẩm theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP và Nghị định 18/2021/NĐ-CP khoảng 4.000 tỷ đồng.