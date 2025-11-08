Dư luận - mặt trận mềm, phép thử cứng của lòng dân

“Cảm biến chính trị” nhạy bén

Trong hệ thống chính trị hiện đại, một chủ trương, một chính sách, một sự kiện nếu không được truyền thông sớm, giải thích thấu đáo và cập nhật kịp thời… sẽ rất dễ bị bóp méo, xuyên tạc hoặc đánh tráo bản chất. Từ đó, hình thành các làn sóng tâm lý bất an, phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhân dân – đặc biệt ở những địa bàn, nhóm xã hội nhạy cảm như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người nghèo thành thị, thanh niên chưa có việc làm…

Điển hình như vụ việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Tây Nguyên năm 2023 đã khiến nhiều người dân hoang mang, mất niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống kiểm soát dư luận trên không gian mạng bằng các thuật toán định hướng xu thế, tạo hiệu ứng lan truyền cho thông tin chính thống. Trong khi đó, Pháp và Mỹ từng đối mặt với khủng hoảng truyền thông khi để tin giả dẫn dắt dư luận về các chính sách dân sinh – an sinh. Những bài học này cho thấy: không chiếm lĩnh dư luận bằng công cụ và nội dung phù hợp sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực mềm cho các thế lực đối lập khai thác.

Chúng ta từng chứng kiến không ít chủ trương, chính sách đúng đắn bị hiểu sai, thậm chí bị phản đối gay gắt – không phải vì bản chất sai, mà vì chậm trễ trong truyền thông, thiếu chuẩn bị về mặt dư luận.

Trong khi đó, các thế lực chống phá ngày càng tinh vi, ngụy trang trong vỏ bọc “phản biện xã hội”, “góp ý chính sách”, “bảo vệ quyền lợi công dân”, nhưng thực chất là phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào thể chế, vào nền tảng chính trị của quốc gia.

Khi khoảng trống thông tin chính thống chưa được lấp đầy, các thế lực cơ hội – phản động sẽ không ngần ngại thổi phồng, xuyên tạc, kích động hận thù, ly gián, đặc biệt ở những địa bàn nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo. Để thông tin độc chiếm diễn đàn sẽ là sai lầm chiến lược.

Dư luận xã hội là dòng chảy vô hình nhưng tác động hữu hình. Không kịp thời chiếm lĩnh tức là đã lùi một bước trên mặt trận tư tưởng. Và trong cuộc chiến giữ vững lòng tin của nhân dân, lùi một bước có thể mất cả trận địa.

Dư luận xã hội phải được xem như một “cảm biến chính trị” đặc biệt nhạy bén, giúp Đảng và Nhà nước “đọc được” độ rung của lòng dân, phát hiện sớm những kháng lực âm thầm, từ đó chủ động điều chỉnh chính sách, thuyết phục bằng lý lẽ, hành động bằng thực tiễn.