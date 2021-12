Dư luận bức xúc chàng trai Huế nói "ly hôn nếu không sinh được con trai"

Your browser does not support the audio element.

Trong một chương trình mai mối vừa lên sóng truyền hình, Công Hoàng (30 tuổi) nói mình là người Huế và đưa ra những quan điểm "khắt khe" trong việc chọn vợ tương lai. Chàng trai Huế thẳng thắn nói: "Em không được phép sơn móng tay hay nhuộm tóc" và "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai".

Theo Hoàng, bố mẹ anh khó tính nên ngay cả anh cũng không mấy thiện cảm với bạn gái nhuộm tóc, sơn móng tay lòe loẹt.

Về quan điểm "ly hôn nếu không sinh được con trai", trai Huế này giải thích: "Khi có công chuyện trong nhà, thường con trai là trụ cột còn con gái ngồi mâm dưới thôi. Vậy nên, ba mẹ anh cũng muốn phải có con trai để nối dõi."

Trả lời câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng về việc "mâm trên" và "mâm dưới" có gì khác nhau, Công Hoàng nói "khác nhau rất lớn". Theo chàng trai này, sau khi cúng bái tổ tiên, các của ngon vật lạ sẽ được dọn lên mâm trên, còn mâm dưới ít đồ ăn hơn. Nếu mâm trên ăn dư thừa đồ ăn "có thể" đưa xuống mâm dưới cho phụ nữ dùng…

Quan điểm chọn vợ của chàng trai Huế khiến dư luận phản ứng dữ dội (Ảnh: Fanpage chương trình).

Chia sẻ của Công Hoàng không chỉ khiến các cố vấn tình yêu tại chương trình "đứng hình" mà ngay cả đạo diễn Lê Hoàng cũng phản ứng gay gắt: "Ly hôn ông này khẩn cấp, ngay lập tức".

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều người Huế bức xúc lên tiếng trước quan điểm được cho "trọng nam khinh nữ" của Công Hoàng.