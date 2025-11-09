Dữ liệu xã, phường cũ không liên thông, người dân làm thủ tục gì cũng vướng

Trong thời gian qua, nhiều người dân phản ánh khi đến cơ quan hành chính xin xác nhận giấy tờ, thủ tục, họ vẫn phải điền thông tin và nộp giấy tờ thủ công, thay vì sử dụng dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống.

Nguyên nhân là do cơ sở dữ liệu của xã, phường trước khi sáp nhập không đồng bộ với hệ thống mới, khiến việc tra cứu và liên thông bị gián đoạn.

Tình trạng này không chỉ gây phiền hà cho người dân mà còn làm chậm tiến trình xây dựng chính phủ số.

Theo các chuyên gia, gốc rễ của vấn đề nằm ở việc Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dữ liệu.

Tại hội thảo “Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia”, TS. Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) – trăn trở với câu hỏi của PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới Tạo sinh (IGNITE): “Điều gì đang cản trở việc sử dụng dữ liệu ở Việt Nam”.