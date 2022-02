Nghiên cứu xem xét 70.000 ca tử vong do COVID-19 ở Anh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Nghiên cứu được thực hiện bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS).



Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những người đã tiêm liều vaccine tăng cường thấp hơn đáng kể so với người chưa tiêm. Điều này được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi.

Các lọ vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy những người Anh đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 có nguy cơ tử vong vì COVID-19 thấp hơn 93,4%.



Những người trưởng thành đã tiêm 2 mũi cũng có nguy cơ tử vong vì COVID-19 thấp hơn 81,2% so với những người không tiêm chủng.



Khoảng 2/3 người Anh trên 12 tuổi đã tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, trong khi 91,1% đã tiêm ít nhất một liều.



Một loạt các nghiên cứu tích cực gần đây cho thấy biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn ở những người đã tiêm vaccine. Các quan chức y tế đã nhiều lần cho biết các mũi tiêm tăng cường giúp bảo vệ chống lại Omicron và mang đến cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch.



Trong phần lớn năm 2021 ở Anh, tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 ở những người đã tiêm hai liều vaccine vẫn thấp hơn những người không được tiêm chủng.



Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở những người tiêm 2 mũi vaccine ở Anh bắt đầu tăng vào cuối năm ngoái, tăng từ 92/100.000 người vào tháng 10 lên 221,1/100.000 người vào tháng 11 và 367,7/100.000 vào tháng 12.



Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, tỷ lệ tử vong ở những người chỉ được tiêm một liều vaccine tương tự những người chưa được tiêm chủng, đặc biệt là đối với các nhóm tuổi lớn hơn. Điều này có thể là do những người này đã tiêm liều 1 vaccine được một thời gian dài, và hiệu quả vaccine đã suy giảm.



Hôm qua (5/2), số ca COVID-19 trong 24h ở Anh đã giảm 4% so với hôm trước, chỉ còn 84.053 người. Số ca tử vong hôm 5/2 cũng giảm 19%, từ 303 ca ngày hôm trước xuống 254 ca.