Dữ liệu là 'dầu mỏ mới', nhưng cần 'kỹ sư' giỏi nhất và Sandbox để khai thác

Ra mắt ban lãnh đạo của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu. Ảnh: HH

Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND TP Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng.

Việc thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network – VDEN) là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Chương trình công bố không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

Trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược” của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách.