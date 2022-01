Dữ liệu chính thức tại Anh "tiết lộ" 1 đặc điểm chung của người nhiễm biến thể Omicron

Các dữ liệu chính thức được cập nhật ngày 1/1/2022 về COVID-19 tại Vương Quốc Anh đã chỉ ra rằng cứ 5 bệnh nhân nhiễm Omicron đang điều trị tại các bệnh viện của quốc gia này thì có tới 4 người chưa tiêm mũi vaccine tăng cường.



Những người đứng đầu Cơ quan An ninh Y tế Vương Quốc Anh (UKHSA) cũng đã xác nhận con số này. Theo đó, có 608 trong số 815 bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể siêu lây nhiễm mới chưa tiêm mũi vaccine thứ 3. ¼ còn lại là những người chưa tiêm bất cứ một mũi vaccine nào. Những người đứng đầu ngành y tế cũng đã tiết lộ thêm dữ liệu cho thấy các mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 có thể giảm nguy cơ nhập viện do nhiễm Omicron lên tới 88%.



Và kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể giảm được 72% nguy cơ nhập viện do nhiễm biến thể này cho đến gần sáu tháng sau khi tiêm.



Bộ trưởng Bộ Y tế Vương Quốc Anh, ông Sajid Javid cho biết đây là các số liệu "củng cố" tầm quan trọng của vaccine COVID-19 trong việc cứu sống và ngăn bệnh tiến triển nặng.



Thủ tướng Boris Johnson đang phải đối mặt với những lời kêu gọi thắt chặt các hạn chế khi Vương Quốc Anh liên tục ghi nhận tỷ lệ nhiễm mới COVID-19 cao ở mức kỷ lục và được cảnh báo viễn cảnh sẽ có tới 6.000 ca tử vong mỗi ngày.



Dự kiến trong tuần này, thủ tướng Johnson sẽ quyết định việc có nên áp đặt các hạn chế mới để hạn chế hoạt động xã hội hóa trong nhà hay không.



Giáo sư Penny Ward, một bác sĩ tại Đại học King London, cho biết: "Mục đích chính của việc tiêm chủng là để tránh nguy cơ bệnh tiến triển nặng và phải nhập viện nếu bị nhiễm COVID-19. Do đó, tất cả mọi người nếu chưa được tiêm chủng hoặc chưa hoàn thành các mũi tiêm của mình nên đi tiêm ngay lập tức. Và những ai đã tiêm đủ 2 mũi nên đi tiêm mũi thứ 3 ngay khi đủ điều kiện".



Các số liệu cũng đã chỉ ra rằng hơn 9 trong 10 người Anh trên 12 tuổi (tương đương 51,7 triệu người) đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19; và gần 6 trong 10 người (tương đương 33 triệu người) đã tiêm các mũi tăng cường.



Tiến sĩ Raghib Ali, một cộng sự nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Cambridge cho biết kết quả này rất "đáng khích lệ" và mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn cho những nhóm có nguy cơ cao nhất mắc COVID-19.



Ông nói thêm: "Cũng rất yên tâm khi các phân tích sơ bộ cho thấy nguy cơ nhập viện do nhiễm Omicron ở trẻ em trong độ tuổi đi học thấp hơn (thấp hơn một nửa) so với Delta".



"Tuy nhiên, do số ca mắc mới rất cao và ngày càng tăng, đặc biệt là ở những người trên 60 tuổi nên điều cần thiết là mọi người phải tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện trong những tuần tới."



Phân tích của UKHSA về hiệu quả của vaccine bao gồm cả 528.000 trường hợp nhiễm Omicron được phát hiện vào tuần trước đó.



Số liệu của UKHSA cũng cho thấy đã có 57 người Anh tử vong do nhiễm biến thể Omicron. Người lớn tuổi nhất là 99 tuổi và người trẻ nhất là 41 tuổi.