Du lịch tự túc 4 ngày ở Cuba, du khách Việt tiết lộ điều 'không tưởng'

Anh Nguyễn Thành Luân (nhiếp ảnh gia - quay phim, đang sống tại TPHCM) từng có chuyến du lịch tự túc 4 ngày tại Havana - thủ đô của Cuba. Đi tới hơn 30 quốc gia khắp thế giới, Cuba là một trong những quốc gia để lại nhiều ấn tượng nhất với anh Luân.

"Tôi tới Cuba với sự háo hức, tò mò về một nơi tưởng chừng bị thời gian bỏ quên. Và thực sự, Havana chính là một trong những thành phố có kiến trúc đẹp nhất tôi từng tới, ít nhất là ở Old Havana. Nơi đây toả ra bầu không khí hoài cổ của thập niên 90, tràn ngập âm nhạc", anh Luân chia sẻ.

Nhà hát Lớn Havana - công trình được xây dựng từ thế kỷ 19 theo kiến trúc châu Âu thời bấy giờ

Anh Luân tới Cuba vào tháng 11/2023. Anh dành trọn 4 ngày để khám phá thủ đô Havana, trải nghiệm văn hóa người dân nơi đây.

"Không biết từ khi nào mà đặt chân tới Cuba đã trở thành một trong những ước mơ của tôi. Tất cả những gì tôi biết về Cuba là hình ảnh của những chiếc xe cổ sặc sỡ như trong thước phim Hollywood và giai điệu Salsa cuồng nhiệt sôi động. Nhưng những hình ảnh ấy sống động và thu hút tôi hơn cả châu Âu hay nước Úc hiện đại", anh Luân chia sẻ.

Ngay khi bước tới Havana, nhiếp ảnh gia người Việt đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc đậm chất châu Âu cổ điển. "Thực sự mà nói, trước khi tới đây, đọc thông tin về sự thiếu thốn của Cuba, tôi đã nghĩ tới khung cảnh đường phố xuống cấp. Nhưng rất bất ngờ, thành phố có những khách sạn xa hoa, những nhà hát lộng lẫy như trong phim, những sảnh đường rộng thênh thang choáng ngợp", anh Luân miêu tả.