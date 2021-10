Du lịch nỗ lực “phá băng” để thích ứng với dịch Covid-19

Các tour này đều được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín”, với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, không gian sinh thái rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ, hay các điểm tham quan dã ngoại tại địa đạo Củ Chi. Cả 2 địa phương này hiện đều là "vùng xanh" của TP Hồ Chí Minh. Sau đó, TP Hồ Chí Minh sẽ mở rộng ra các vùng an toàn khác như Củ Chi - Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh-Bà Rịa Vũng Tàu và tiến tới các địa phương ở phía bắc.

Tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch ngoại tỉnh nhằm lấy lại tăng trưởng du lịch trong tình hình mới. Quảng Ninh sẽ kết nối du lịch với các tỉnh, thành phố an toàn với Covid-19 vào đầu tháng 11/2021, trước mắt là Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố "vùng xanh."

Không chần chừ, tỉnh này đã tổ chức một cuộc hội nghị trực tuyến với Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam để tìm hiểu kinh nghiệm đón khách quốc tế trở lại Phuket theo mô hình "Hộp cát Phuket".

Từ ngày 1/10, nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa,… đã thực hiện đón khách nội tỉnh. Đặc biệt Khánh Hòa đã lên kế hoạch giai đoạn 2 từ ngày 15/10, căn cứ vào tiêu chí phòng chống dịch sẽ xúc tiến các thị trường lân cận. Cuối cùng ở giai đoạn 3, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ kiến nghị Chính phủ thí điểm đón khách quốc tế theo hình thức "Hộ chiếu vaccine". Trong đó từ tháng 11 sẽ thí điểm đón khách ở 12 cơ sở du lịch tại khu du lịch Bãi Dài, phía Bắc bán đảo Cam Ranh.

Khi cả nước chuyển trạng thái hoạt động bình thường mới, Đà Nẵng sẽ khôi phục toàn bộ hoạt động du lịch theo từng cấp. Ngày 13/10, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng thông báo, dự kiến từ ngày 20/10, Đà Nẵng sẽ đón khách tại đại phương và từ tháng 11 sẽ thực hiện “bong bóng du lịch” giữa TP Đà Nẵng với các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ninh.., Sau đó, Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế với slogan “Enjoy Đà Nẵng” với 2 nhóm khách là người nhập cảnh làm công vụ, thăm thân nhân, hồi hương…

“Hiện, ngành du lịch Đà Nẵng đã nhận được một số thông tin tích cực thì thị trường Hàn Quốc và Nga. Dự kiến, Nga sẽ đưa vào thị trường 2 đến 4 nghìn khách/tháng. Sau đó thành phố đón khách bình thường khi Chính phủ cho phép khôi phục đường bay quốc tế”, bà Hạnh thông tin thêm.

Đồng hành cùng các địa phương, các công ty, doanh nghiệp du lịch và lữ hành cũng đang lên các phương án chuẩn bị tái hoạt động. Công ty lữ hành Vietravel dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ mở cửa hoạt động kinh doanh tại trụ sở và chi nhánh trên toàn quốc, phát triển sản phẩm nội vùng, cung ứng dịch vụ tại chỗ để phục vụ du khách.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, cho biết công ty đã xây dựng chương trình du lịch an toàn mang chủ đề "Hanoitourist - Du lịch bình thường mới" gồm 5 nhóm sản phẩm: Trải nghiệm du lịch caravan an toàn, du lịch MICE an toàn, du lịch mùa thu an toàn, đặt phòng khách sạn an toàn và homestay an toàn.

Sun Group thông báo đang gấp rút ứng dụng công nghệ vào quá trình nâng cấp trải nghiệm của khách hàng tại các khách sạn, resort như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, ... để hạn chế tối đa việc tiếp xúc nhờ các dịch vụ không chạm hay một chạm, bắt kịp xu hướng du lịch thời kỳ mới hậu Covid-19.

Tập đoàn cho hay, thời gian qua, thông qua chiến dịch "phủ áo mới" và nâng cấp chất lượng dịch vụ một cách đồng bộ, mạnh mẽ, các khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi giải trí của Sun Group tại Phú Quốc đã có sự thay đổi lớn về diện mạo, chất lượng dịch vụ cũng như bổ sung thêm các trải nghiệm mới. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp như Sun Group cũng sẽ là một trong những nền tảng để hòn đảo này có thể thành công trong chương trình thí điểm đón khách quốc tế tới đây.

"Chìa khóa" để mở cửa lại du lịch quốc tế

Từ bài học sống chung với Covid-19 của thế giới, thành công từ những mô hình mở cửa du lịch quốc tế tại châu Âu, mà đặc biệt là quốc gia láng giềng với mô hình "Hộp cát Phuket" tại Thái Lan, Việt Nam xác định phải tái mở dần du lịch quốc tế song hành với mở lại du lịch nội địa.

Với những điều kiện có sẵn, đảo ngọc Phú Quốc đã được lựa chọn là điểm đến đầu tiên ở Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19.

Tại cuộc làm việc giữa Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kiên Giang về Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Khi mở cửa trở lại phải bảo đảm an toàn cho cả người dân và du khách. Hy vọng, thị trường quốc tế sẽ được khởi động lại hiệu quả, an toàn bắt đầu từ hiệu ứng Phú Quốc”.

Tỉnh Kiên Giang cùng Bộ VHTTDL đã thống nhất thời điểm bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc là cuối tháng 11/2021. Thời gian mở cửa chính thức sẽ được dựa theo thời điểm phủ vaccine Covid-19 cho 90% dân số Phú Quốc theo tinh thần của Bộ trưởng VHTTDL: “Việc mở lại thị trường làm đến đâu phải chắc đến đấy, chia lộ trình rõ ràng, bảo đảm việc mở lại hiệu quả; an toàn cho người dân và khách du lịch; khẳng định hình ảnh điểm đến Việt Nam”.

Song song với việc xin ưu tiên phân bổ vaccine và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân Phú Quốc, chương trình du lịch khép kín đã được lên kế hoạch chi tiết, lấy ý kiến rộng rãi từ các doanh nghiệp lưu trú, du lịch, lữ hành, cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương.

Cho đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc đang dần được hoàn tất. TCDL tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan, hoàn thiện nội dung về quảng bá để sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua trong thời gian sớm nhất.