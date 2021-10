Du lịch Hà Giang hướng tới thích ứng an toàn với COVID-19

Năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch Hà Giang nhanh chóng phục hồi trở lại, đón 1,5 triệu lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019), tạo ra 12.000 việc làm, trong đó có 6.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đầu năm 2021, Hà Giang nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam do Hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn.

Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch, Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, tin cậy nên 9 tháng qua lượng du khách đến với Hà Giang cơ bản được duy trì. Trong 9 tháng, khách du lịch đến Hà Giang ước đạt trên 678.000 lượt người với tổng thu từ khách du lịch đạt 1.220 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020.



Trong chuyến khảo sát du lịch tại Hà Giang vừa qua, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho rằng, để triển khai du lịch an toàn trong bối cảnh sống chung với dịch COVID-19, điều đầu tiên là những người tham gia làm du lịch và khách du lịch phải đảm bảo an toàn; cái nữa là các điểm du lịch tại mỗi địa phương và giữa các địa phương trong tỉnh phải đảm bảo an toàn, cũng như tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ trong chuỗi dịch vụ cung cấp cho khách trong quá trình du lịch phải đảm bảo an toàn.

“Để làm được điều đó, các địa phương phải giám sát chặt chẽ các địa điểm du lịch, người làm dịch vụ và khách du lịch. Nếu hoạt động du lịch trong nội tỉnh thì việc đi lại thuận lợi hơn, tuy nhiên nếu giữa các tỉnh và cả khách quốc tế thì việc di chuyển lại là một vấn đề đặt ra, sao vừa thuận lợi lại vừa đảm bảo an toàn” – ông Phùng Quang Thắng nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, khi có ca mắc COVID-19 hay khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Hà Giang đã chuẩn bị sẵn các kịch bản kích cầu du lịch theo từng bối cảnh. Mục tiêu hàng năm của du lịch Hà Giang là thu hút trên 1,5 triệu khách. Tuy nhiên, điều mà Hà Giang hướng đến là làm sao du khách lưu trú lại Hà Giang lâu hơn. Cùng với đó, Hà Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển…

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để khôi phục các hoạt động du lịch là phải nâng cao tỉ lệ tiêm vaccine cho lao động trong ngành Du lịch. Hà Giang đã và đang sẵn sàng đón khách du lịch, khi mà tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của tỉnh đạt 80%, nhân lực trong ngành du lịch đã được đào tạo các quy trình đón khách bảo đảm an toàn.

Nguyễn Chiến