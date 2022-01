Du lịch canh nông được ưa chuộng trong thời COVID-19

Tác động của đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động du lịch tại Nghệ An bị ngưng trệ. Bước sang giai đoạn mới, sống chung an toàn với dịch bệnh, nhu cầu đi lại, tham quan của người dân cũng bắt đầu tăng cao, đặc biệt vào dịp đầu năm mới. Vì vậy, du lịch nông nghiệp an toàn, thân thiện với thiện nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách, các điểm du lịch canh nông chú trọng đầu tư các sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm mang lại những trải nghiệm khác lạ, độc đáo. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ, quảng bá các sản phẩm và có nhiều chính sách khuyến khích du lịch canh nông phát triển.

“Để phát triển bền vững cây cam, huyện Yên Thành đã quy hoạch hệ thống du lịch nông nghiệp, đặc biệt, xã Đồng Thành kêu gọi thu hút đầu tư du lịch sinh thái hồ Vệ Vừng kết hợp với vườn cam Đồng Thành và vườn hoa đào xã Kim Thành tạo ra du lịch canh nông, vừa phát triển bền vững nông nghiệp vừa thân thiện môi trường để quảng bá vùng đất, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Yên Thành tới người tiêu dùng, đưa lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết.

Từ khi khai trương đến nay, vào những ngày cao điểm, đồi hoa xuân Khu du lịch Hòn Mát, huyện Nghĩa Đàn, đón 300 - 500 khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, khám phá, chụp ảnh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN Từ khi khai trương đến nay, vào những ngày cao điểm, đồi hoa xuân Khu du lịch Hòn Mát, huyện Nghĩa Đàn, đón 300 - 500 khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, khám phá, chụp ảnh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Về phía tỉnh Nghệ An, từ các mô hình trồng cam ở Thiên Sơn, Đồng Thành sẽ tiếp tục hình thành mô hình canh tác mới gắn với du lịch, đó là canh tác nông lâm. “Đây là chủ trương lớn của tỉnh nhằm tạo ra sản phẩm cho xã hội, sản phẩm thương mại gắn liền với mỗi vùng miền, với từng điều kiện sinh thái. Các mô hình này vừa là trang trại vừa gắn với du lịch trải nghiệm để du khách đến chụp ảnh, check-in, thưởng thức sản phẩm, ngắm cảnh đẹp của những miền quê. Đây là nét văn hóa đặc sắc được lồng ghép trọng giá trị thương mại”, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An khẳng định.



Hiện, du lịch canh nông ngày càng hình thành, phát triển nhiều ở các huyện của Nghệ An như: Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Con Cuông, thị xã Thái Hòa… Tuy nhiên, hầu hết hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, sản phẩm đơn điệu, hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.



Trong thời điểm ngành du lịch đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay, du lịch nông nghiệp tham quan, khám phá, trải nghiệm trở thành sản phẩm chủ đạo trong chiến lược tái kích cầu du lịch của Nghệ An dịp năm mới. Vì vậy, tập trung đầu tư, phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch canh nông góp phần quan trọng để tỉnh thu hút khách du lịch, tường bước phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở nông thôn ngày càng phát triển.

Bích Huệ