Đủ kiểu trục lợi nâng giá nhà ở xã hội

|Để mua nhà ở xã hội tại Dự án Happy Home Dĩ An, khách hàng phải ký thêm hợp đồng làm nội thất từ 300 tới 500 triệu đồng
Mua nhà phải mua kèm gói tư vấn nội thất
Dự án Happy Home Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân làm chủ đầu tư, nằm trên đường DT 743c, phường Dĩ An, TP.HCM, gồm 2 block chung cư cao 18 tầng và 2 tầng hầm, với 1.160 căn hộ, trong đó đa phần là nhà ở xã hội. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010, giao chủ đầu tư năm 2013, cấp phép xây dựng ngày 10/3/2014.
Dù được phát triển trong nhiều năm, nhưng lượng nhà ở xã hội tại Happy Home Dĩ An còn khá nhiều và chưa được hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Vì vậy, thời gian qua, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục chào bán nhà ở xã hội của Dự án.
Trong vai khách hàng mua nhà, phóng viên tìm tới Dự án và gặp chị Liễu, người tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh phụ trách bán nhà tại Dự án. Theo chị này, nếu khách hàng mua nhà, sẽ phải đóng 30 triệu đồng phí làm hồ sơ, mức giá bán là từ 22 tới 25 triệu đồng/m2.
“Khách hàng sẽ ký 2 hợp đồng, trong đó hợp đồng mua hoặc thuê mua có mức giá 16 triệu đồng/m2 theo giá mà Sở Xây dựng Bình Dương cũ công bố, số tiền còn lại quy thành hợp đồng làm nội thất căn hộ”, chị Liễu nói và tính toán, giá căn hộ 37 m2 là 550 triệu đồng, nhưng cộng thêm hợp đồng nội thất sẽ thành 900 triệu đồng.
Cách Dự án Happy Home Dĩ An không xa, Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp với tên thương mại là New Lavida do Tập đoàn Lê Phong là doanh nghiệp phát triển và Công ty DKRS là đơn vị bán hàng. Các khách hàng mua nhà ở xã hội tại đây cho biết, khi làm thủ tục, ngoài hợp đồng mua nhà ở xã hội, họ phải ký một hợp đồng cung cấp dịch vụ, tư vấn các thông tin bất động sản.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Công ty DKRS cho biết, DKRS vào phân phối Dự án New Lavida năm 2025. Công ty không áp dụng hợp đồng dịch vụ tư vấn như các khách hàng phản ánh, mà chỉ thu 30 triệu đồng phí làm hồ sơ hộ - đây là tiền hoa hồng bán Dự án nhà ở xã hội này.
Ông N.V.T, một khách hàng mua nhà tại đây cung cấp cho phóng viên bản hợp đồng này. Theo hợp đồng, bên A là Công ty TNHH thương mại Kiến Sơn, do ông Bùi Ngọc Quang làm Giám đốc. Ông N.V.T cho biết, Công ty Kiến Sơn là đơn vị phân phối trước khi DKRS vào bán dự án.
Theo nội dung hợp đồng, Công ty Kiến Sơn sẽ cung cấp các dịch vụ như tìm hiểu, khảo sát, cập nhập thông tin thị trường, dự án, sản phẩm căn hộ, nhà ở cho khách hàng. Công ty này cũng tư vấn cho khách hàng điều kiện cần đáp ứng, hồ sơ giấy tờ cần thiết để mua/thuê bất động sản theo nhu cầu của khách hàng; tư vấn về hợp đồng mua bán/hợp đồng cho thuê, quy trình giao dịch bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và quy định ký kết với chủ đầu tư…
Phí của các dịch vụ trên theo hợp đồng là 267.417.000 đồng, cộng thêm 26.741.700 đồng tiền thuế, tổng cộng là 294.158.700 đồng.
“Lý do chúng tôi chấp nhận ký bản hợp đồng này là trước đó đã bị Công ty Kiến Sơn thu 30 triệu đồng tiền tư vấn mua nhà ở xã hội, nếu không ký hợp đồng, thì không mua được nhà ở và mất luôn số tiền đó. Chúng tôi cũng nghĩ, vay mua nhà ở xã hội có mức lãi suất thấp, coi như bù vào lãi suất vay ngân hàng nếu mua nhà ở thương mại”, ông N.V.T nói.
Một điểm khá vô lý nữa là hợp đồng mà Công ty Kiến Sơn soạn để ký với khách hàng có điều khoản bảo mật, với nội dung các bên không cung cấp bất kỳ thông tin về hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào, nếu vi phạm, hợp đồng sẽ vô hiệu…
Dự án được mua đi bán lại qua nhiều chủ
Một tác động lớn khiến giá nhà ở xã hội bị đẩy cao hơn là các chủ đầu tư được cấp phép phát triển dự án nhà ở xã hội, nhưng không xây dựng, mà mang đi bán cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi nhuận.
Tại đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II được cấp chủ trương đầu tư ngày 8/3/2016 với diện tích đất xây dựng là 6.895m2, gồm 1.221 căn hộ, trong đó có 924 căn nhà ở xã hội và 297 căn hộ thương mại. Tuy nhiên, tới nay, Dự án chưa được xây dựng và đang được chào bán với mức giá 350 tỷ đồng.
Hay Dự án Khu nhà ở xã hội Thái Dương do Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Thái Dương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 24/1/2025. Dự án có 20 lô nhà ở xã hội, gồm 900 căn này đang được chào bán cho chủ đầu tư khác với mức giá 250 tỷ đồng.
Theo ông Đinh Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Phước, dự án nhà ở xã hội được hưởng khá nhiều ưu đãi từ pháp lý, tiền sử dụng đất tới các khoản thuế đất. Việc chạy pháp lý để bán lại dự án nhà ở xã hội như hiện nay là một trò trục lợi chính sách.
Hiện nay, nếu chủ đầu tư mua đất, xin làm nhà ở xã hội, sẽ được Nhà nước tính tiền mua đất đó để hoàn lại cho chủ đầu tư. Trong khi đó, nếu mua lại dự án đã đủ pháp lý, doanh nghiệp buộc phải tính số tiền đó vào chi phí đầu tư ban đầu của dự án và cộng vào giá nhà bán ra. “Như vậy, giá nhà ở xã hội sẽ rất cao, có thể lên tới 30 triệu đồng/m2”, ông Thủy nói.
Ông Võ Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Quang Thành tại phường Dĩ An, TP.HCM cho biết, các dự án nhà ở xã hội đều được Sở Xây dựng công bố mức giá bán mỗi m2. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp bất động sản đã nghĩ ra các hợp đồng như tư vấn làm hồ sơ, làm nội thất… để thu thêm hàng trăm triệu đồng mỗi căn hộ.
“Nếu khách hàng không đồng ý ký thêm hợp đồng, họ sẽ không được mua nhà ở xã hội. Nếu tính giá trị, dù cộng thêm vài trăm triệu đồng, thì mỗi căn nhà ở xã hội vẫn dưới 2 tỷ đồng và họ vẫn có thể vay mua với số tiền này”, ông Toàn nói.