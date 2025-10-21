Đủ kiểu trục lợi nâng giá nhà ở xã hội

Để mua nhà ở xã hội tại Dự án Happy Home Dĩ An, khách hàng phải ký thêm hợp đồng làm nội thất từ 300 tới 500 triệu đồng

Mua nhà phải mua kèm gói tư vấn nội thất

Dự án Happy Home Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân làm chủ đầu tư, nằm trên đường DT 743c, phường Dĩ An, TP.HCM, gồm 2 block chung cư cao 18 tầng và 2 tầng hầm, với 1.160 căn hộ, trong đó đa phần là nhà ở xã hội. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010, giao chủ đầu tư năm 2013, cấp phép xây dựng ngày 10/3/2014.

Dù được phát triển trong nhiều năm, nhưng lượng nhà ở xã hội tại Happy Home Dĩ An còn khá nhiều và chưa được hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Vì vậy, thời gian qua, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục chào bán nhà ở xã hội của Dự án.

Trong vai khách hàng mua nhà, phóng viên tìm tới Dự án và gặp chị Liễu, người tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh phụ trách bán nhà tại Dự án. Theo chị này, nếu khách hàng mua nhà, sẽ phải đóng 30 triệu đồng phí làm hồ sơ, mức giá bán là từ 22 tới 25 triệu đồng/m2.