Dự kiến triển khai 4 sản phẩm công nghệ chiến lược từ 31/10

Thông tin tại buổi Họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ KH&CN, ông Hà Minh Hiệp, Chánh văn phòng Bộ KH&CN, cho biết trong tháng 10, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ để triển khai trước 4 sản phẩm công nghệ chiến lược từ ngày 31/10 và đặt mục tiêu triển khai các sản phẩm còn lại trong tháng 12.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 10/2025 của Bộ KH&CN sáng 31/10. Ảnh: Bộ KH&CN

Ông cũng điểm lại những chính sách nổi bật của Bộ KH&CN trong 9 tháng vừa qua, liên quan đến tháo gỡ thể chế, ban hành quy định nhằm triển khai thực chất Nghị quyết 57. Cụ thể, Bộ đã ban hành Kiến trúc tổng thể quốc gia số, làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc của mình nhằm đảm bảo tính thống nhất, không xảy ra đầu tư dàn trải, chồng chéo.

Bên cạnh đó, 84 nền tảng số quốc gia cũng được ban hành, trong đó 28 nền tảng được các bộ, ngành, địa phương vận hành, nhiều thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến để phục vụ chính quyền hai cấp.