Dự kiến giữa tháng 11, Việt Nam phủ mũi 1 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Các em học sinh trên 12 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Đức Anh thông tin thêm, cuối tháng 10, có những ngày, chúng ta tiêm được 1,5 đến 2 triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19. Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện được hơn 80 triệu mũi tiêm, trong đó khoảng 58 triệu người tiêm 1 mũi, 25 triệu người tiêm đủ 2 mũi. Với mục tiêu tiêm bao phủ ít nhất mũi 1 cho 70 triệu người, chúng ta cần tiếp tục tiêm khoảng 12 triệu mũi.



“Chúng tôi hi vọng, với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, từ giờ đến khoảng giữa tháng 11/2021, chúng ta bao phủ 100% mũi 1 cho 70 triệu người và triển khai tiêm mũi 2”, GS.TS Đặng Đức Anh nói.



Ngoài vấn đề tiêm vắc xin cho người lớn, vấn đề tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em cũng được đề cập. Trước đó, vào ngày 14/10, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Từ 1/11, Bộ Y tế triển khai tiêm chủng cho trẻ em trên toàn quốc. Ở Việt Nam, nhóm tuổi này có khoảng 8-9 triệu trẻ, ngành y tế cần tiêm đủ 2 mũi (khoảng 16-18 triệu mũi tiêm) để đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường.



Vắc xin tiêm cho trẻ em theo hướng dẫn là Pfizer vì được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt. Liều tiêm và lịch tiêm của trẻ em cũng như liều tiêm và lịch tiêm dành cho người lớn.



Bộ Y tế cũng đã có những cuộc tập huấn trên phạm vi cả nước cho tất cả các cơ sở y tế trong chiến dịch tiêm cho trẻ em. Điểm tiêm chủ yếu là ở trường học hoặc có thể ở xã phường, bệnh viện với các em có bệnh nền, cần chăm sóc.



“Chúng ta cũng có những chiến dịch tiêm vắc xin trước đây cho trẻ em như tiêm vắc xin sởi với số lượng lớn. Từ đó, chúng ta đã có kinh nghiệm tiêm vắc xin cho trẻ em. Với vắc xin phòng Covid-19, chúng tôi cũng phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như các cơ quan Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn khám sàng lọc chi tiết, cụ thể đảm bảo tiêm nhanh, an toàn và hiệu quả tốt nhất”, Ông Đức Anh nói.



GS.TS Đặng Đức Anh lưu ý, khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ phải có sự đồng thuận của cha mẹ, người giám hộ vì các em đều dưới 18 tuổi.



Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, cuối tháng 11, vắc xin về nhiều hơn. Tại Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế về triển khai tiêm vắc xin trong tình hình mới nhấn mạnh triển khai ưu tiên cho người trên 65 tuổi trước, tiếp theo là lứa tuổi 50 tuổi trở lên, sau đó là lứa tuổi còn lại.



“Chúng tôi hi vọng, trong thời gian hiện nay và thời gian tới, số lượng vắc xin có nhiều hơn và tốc độ tiêm chủng được đẩy mạnh. Hiện nay, có những tỉnh tiêm được hàng trăm nghìn mũi/ngày và tổng số trên cả nước tiêm được 1,5-2 triệu mũi/ngày.



Chúng ta cũng có rất nhiều sáng tạo trong triển khai tiêm chủng, đặc biệt các điểm tiêm lưu động, các điểm tiêm khu công nghiệp. Với việc triển khai và tốc độ tiêm như vậy, chúng tôi muong muốn trong thời gian sớm nhất, Việt Nam có thể bao phủ 2 mũi tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên”, ông Đức Anh nói thêm.