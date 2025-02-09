Du khách nước ngoài đuối nước khi tắm biển Phú Quốc đã tử vong

Trần Tuyên| 02/09/2025 20:47

Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nam du khách trong số 5 người bị đuối nước khi tắm biển Phú Quốc đã không qua khỏi.

Ngày 2/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, du khách người Trung Quốc bị đuối nước khi tắm biển trên địa bàn đã tử vong.

“Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng du khách này đã không qua khỏi vào khoảng 4h cùng ngày”, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc nói.

đuối nước PQ.jpg
Nam du khách được sơ cứu ngay sau khi được đưa vào bờ. Ảnh: H.B

Như đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 31/8, tại khu vực bãi biển thuộc khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, nhóm du khách tắm biển gặp thời tiết xấu, bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ cùng một số du khách kịp thời đưa các nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu.

Sau đó, sức khoẻ của 4 du khách ổn định, riêng nam du khách người Trung Quốc được đưa đến bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu.

Sở Du lịch An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn bố trí lực lượng túc trực, không để du khách tắm biển khi thời tiết chuyển biến xấu.

