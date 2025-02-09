Du khách nước ngoài đuối nước khi tắm biển Phú Quốc đã tử vong

Ngày 2/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, du khách người Trung Quốc bị đuối nước khi tắm biển trên địa bàn đã tử vong.

“Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng du khách này đã không qua khỏi vào khoảng 4h cùng ngày”, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc nói.