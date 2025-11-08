Du khách la hét chạy khỏi sân bay rồi mất tích, mẹ đau khổ tìm con suốt 11 năm

Khoảng 6h ngày 8/7/2014, Lars Joachim Mittank đến sân bay Varna để lên chuyến bay sớm về Đức. Chỉ ít phút sau, nam du khách 28 tuổi, người Bulgaria, bỏ lại hành lý, rồi chạy khỏi sân bay như thể bị ai đó rượt đuổi và hét lớn: "Tôi không muốn chết ở đây!".

Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, Mittank lao ra khỏi sảnh sân bay, trèo qua hàng rào cao có dây thép gai, chạy về phía bãi cỏ bên ngoài và biến mất ở khu vực gần quốc lộ A2.

Kể từ đó tới nay, Mittank vẫn mất tích, không một dấu vết nào được phát hiện, mặc cho hàng loạt cuộc điều tra, tìm kiếm của cơ quan chức năng được triển khai suốt nhiều năm.

Tính đến năm 2018, video ghi lại khoảnh khắc Mittank biến mất đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem.

Ngày 30/6/2014, Mittank khởi hành từ Berlin (Đức) cùng nhóm 5 người bạn trung học đến khu nghỉ dưỡng Golden Sands thuộc thành phố Varna ở Bulgaria, cho kỳ nghỉ hè khám phá Biển Đen.

Mittank chụp ảnh trong chuyến đi. Ảnh: People

Paul Rohmann, một trong những người bạn đi cùng Mittank nói với truyền hình Đức vào năm 2016, rằng những ngày đầu của chuyến đi "diễn ra bình thường, suôn sẻ".