Du khách chi 78 triệu đồng thuê 9 người khiêng lên núi ngắm cảnh

Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Phương - một thành viên trong nhóm khiêng kiệu ở núi Nga Mi (Trung Quốc) - cho biết, nam du khách trên đã liên hệ sử dụng dịch vụ vào ngày 15/8.

Nhóm khiêng kiệu gồm 9 thành viên, thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: China Press

"Vì cân nặng của vị khách này lên tới hơn 130kg, chiếc kiệu đơn ban đầu không đáp ứng được. Ngay lập tức, một chiếc kiệu lớn và chắc chắn hơn đã được điều đến để giúp khách lên núi", ông Phương nhấn mạnh.