Dự đoán Nhóm nữ xuất sắc nhất MAMA 2021 của Knet dựa trên tiêu chí trao giải: TWICE liệu có gặp khó với Oh My Girl và Brave Girls?

Nền tảng âm nhạc toàn cầu: TWICE dẫn đầu - 'Alcohol Free'.Tôi không chắc về điều này, nhưng nếu bạn nhìn vào Spotify, YouTube Music, Billboard, v...v..., có vẻ như Twice đang áp đảo so với các nhóm còn lại trong đề cử.

Cuối cùng bài đăng kết luận rằng xét hầu hết các tiêu chí thì TWICE áp đảo. Mặt khác còn lựa chọn 40% ban giám khảo nhưng có vẻ như họ cũng sẽ lựa chọn TWICE. Bên dưới bài đăng, nhiều Knet cho biết họ cũng cho rằng TWICE sẽ chiến thắng giải 'Best Female Group' một cách khá dễ dàng. Mặt khác, nhiều Knet đến lúc này lại cảm thán rằng bài 'Alcohol-Free' rất hay và cho dù nhạc số của nó không thuộc dạng top đầu nhưng cũng có thành tích ổn định nên nhóm nữ nhà JYP nếu có thắng thì vẫn xứng đáng.

Một số bình luận của Knet:

- Nếu chỉ dựa vào các điểm số như vậy thì TWICE thắng chắc rồi.

- Tôi thực sự hy vọng Oh My Girl sẽ nhận được nó, nhưng tôi nghĩ TWICE sẽ nhận được nó. MAMA luôn trao giải cho TWICE.

- 'Alcohol-Free' rất hay, TWICE cũng sẽ thắng giải này.

- Nhìn đi nhìn lại thì cũng không hiểu tại sao họ không đề cử aespa.