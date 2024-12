Dự đoán kết quả vòng 16 Ngoại hạng Anh: derby buồn ở Manchester, Liverpool thắng tiếp

Vòng 16 là khởi đầu giai đoạn thi đấu dày đặc của Ngoại hạng Anh, vắt sang cả Giáng sinh, Lễ tặng quà và năm mới 2025. Tâm điểm vòng này sẽ là derby Man City vs MU Lịch thi đấu vòng 16 Ngoại hạng Anh Trong loạt trận ngày thứ Bảy, đáng chú ý nhất là cặp đấu Liverpool vs Fulham. Vòng trước đội đầu bảng Liverpool không thi đấu do trận derby với Everton bị hoãn vì bão to. Lúc này Liverpool vẫn hơn Chelsea 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Xét về mọi mặt Liverpool đều ở cửa trên so với với Fulham. Một trận thắng sẽ giúp họ tạo ra lợi thế đáng kể với nhóm đứng sau. Tuy nhiên, sự khó chịu trong lối chơi của đội khách có thể làm khó Liverpool. Fulham đang thể hiện phong độ khá tốt ở mùa giải này. Trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ thắng 2, hòa 2 và mới chỉ thua 1, xếp thứ thứ 10 trên BXH. Dự đoán: Liverpool thắng. Cùng giờ với trận đấu trên là cặp đấu Arsenal vs Everton. Trận hòa Fulham ở vòng trước khiến ‘Pháo thủ’ bị tụt lại, thua Chelsea 3 điểm. Việc mất điểm vào giai đoạn quan trọng này có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả toàn mùa của Arsenal. Vì thế họ không được phép mất điểm nữa, nhất là trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Phong độ của Arsenal nhìn chung vẫn tốt khi bất bại 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó Everton lại đang trong giai đoạn khó khăn, vẫn đứng thứ 15 và chỉ cách nhóm "cầm đèn đỏ" vài điểm. Đã vậy họ đá sân khách khá tệ, từ đầu mùa chỉ thắng đúng 1 trận. Cơ hội kiếm điểm trên sân Emirates vì thế càng ít hơn. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thành London “phả hơi nóng” vào Liverpool và Chelsea. Dự đoán: Arsenal thắng. Một trận cũng đáng xem nữa là Nottingham Forest vs Aston Villa. Cả hai đang xếp cạnh nhau lần lượt ở vị trí thứ 5 và 6. Đội chủ nhà đang duy trì phong độ khá ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Manchester United trên sân khách. Lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt của Forest khiến họ có chút ưu thế trong trận đấu này. Dự đoán: Nottingham thắng. Kết quả trận Brighton vs Crystal Palace có thể sẽ tác động lớn đến nhóm dự cúp châu Âu. Chỉ giành 2 điểm sau 3 vòng gần nhất là kết quả rất thất vọng của Brighton. Họ có thể chơi tưng bừng trước các đội bóng lớn nhưng dễ dàng mất điểm trước các đội ‘làng nhàng’. Trong khi đó Crystal Palace bất bại 4 vòng gần nhất, đều trước những đội bóng Top đầu như Man xanh, Newcastle, Aston Villa. Dự đoán: hòa Tâm điểm vòng 16 diễn ra vào Chủ Nhật với trận derby Man City vs MU. Bất chấp phong độ tệ hại của cả hai đội thời gian qua, đây vẫn là trận đấu vô cùng đáng chờ đợi. Đoàn quân của Ruben Amorim vừa trải qua liên tiếp 2 trận thua trước Arsenal và Nottingham Forest ở giải Ngoại hạng nhưng vừa thắng Viktoria Plzen 2-1 tại Europa League. Tuy vậy, đây cũng là trận thắng khá chật vật và có phần may mắn. Số liệu thống kê là dưới thời HLV Ten Hag MU chưa bao giờ thua quá 3 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Nhưng nếu để thua Man City vòng này, chỉ trong vòng 1 tháng Amorim sẽ ‘phá kỷ lục’ của người tiền nhiệm. Còn Man City vừa Juventus 0-2 ở Champions League, trận thua thứ 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Man City hiện tụt xuống thứ 4 với 27 điểm, kém Liverpool 8 điểm và đá hơn 1 trận. Lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình HLV Pep Guardiola có khoảng thời gian tồi tệ như vậy. Cách đây 1 tháng, HLV Ruben Amorim có trận cuối cùng dẫn dắt Sporting Lisbon đã có trận thắng đậm 4-1 trước chính Man City ở Champions League trước khi chuyển sang MU. Cả hai đều cần thắng để chấm dứt chuỗi phong độ bết bát và lấy lại sự tự tin, từ đó nuôi hi vọng cải thiện thứ hạng. Man City vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, lại có ưu thế sân nhà cùng nhiều ngôi sao hơn đối thủ. Thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất giữa hai bên cũng nghiêng hẳn về phía Man City (4 thắng, 1 thua). Đó là lý do nhiều người tin họ sẽ chiến thắng để lấy lại tinh thần trước Giáng sinh. Dự đoán: Man City từ hòa đến thắng. Thi đấu muộn nhất ở vòng này là cặp Chelsea vs Brentford. Thống kê đáng chú ý là Chelsea đã thua Brentford cả 3 trận sân nhà gần. Tuy nhiên làm khách tại Chelsea ở thời điểm hiện tại không phải là điều tốt lành với Brentford. Đội bóng của HLV Enzo Maresca có 9 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa ở 11 trận gần nhất ở cả Ngoại hạng lẫn cúp châu Âu. Việc HLV Enzo Maresca cất toàn bộ cầu thủ đội một ở trận đấu tại Conference League hồi giữa tuần sẽ giúp các trụ cột Chelsea có được nền tảng thể lực tốt nhất và theo dự đoán của các chuyên trang bóng đá, họ sẽ tiếp tục có chiến thắng. Dự đoán: Chelsea thắng.