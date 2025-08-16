Dự đoán Công an TPHCM vs Hà Nội FC vòng 1 V.League

Câu lạc bộ Công an TPHCM vừa được chuyển giao từ đội TPHCM. Với sự đầu tư, chăm lo từ lãnh đạo đội bóng, đội được đặt kỳ vọng sẽ từng bước khôi phục lại vị thế hào hùng như trước đây. Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Công an TPHCM từng là đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam.
Họ vô địch quốc gia năm 1995. Về nhì mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002. Cuối năm 2002, câu lạc bộ Công an TPHCM chuyển đổi mô hình, trước khi chính thức trở lại từ mùa bóng 2025-2026.
Hy vọng của câu lạc bộ Công an TPHCM được đặt vào huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, danh thủ một thời của đội trước đây. Ngay trận đầu tiên, ông Lê Huỳnh Đức cùng các học trò sẽ gặp thử thách lớn mang tên Hà Nội FC.
Đội bóng Thủ đô bước vào mùa bóng mới với quyết tâm vô địch cả V.League lẫn Cúp Quốc gia. Họ đã có 3 mùa giải trắng tay, để câu lạc bộ Nam Định, Công an Hà Nội lấn lướt những năm qua. Để phục vụ cho tham vọng vô địch, Hà Nội FC đã bổ sung những cầu thủ chất lượng như ngôi sao tấn công Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh…
Với đội hình đã chơi ăn ý với nhau nhiều năm, kết hợp giữa nhiều thế hệ, đồng đều ở cả 3 tuyến, Hà Nội FC tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Nam Định, Thể Công Viettel hay Công an Hà Nội.
Hà Nội FC được đánh giá cao hơn nhiều so với đội Công an TPHCM, đặc biệt về chất lượng và chiều sâu đội hình. Đội chủ nhà mới chuyển giao, nhiều cầu thủ mới được đưa về nên vẫn cần thời gian để hòa nhập thêm. Tân binh đáng chú ý nhất của đội Công an TPHCM là tiền đạo Tiến Linh, người đã có nhiều năm khoác áo Becamex TPHCM.
Thành tích đối đầu cũng ủng hộ đội bóng Thủ đô. Những năm qua, Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi nhất của câu lạc bộ Công an TPHCM (trước đây là đội TPHCM). Thống kê cho thấy ở 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Hà Nội FC đều thắng đối thủ. Mùa trước, Văn Quyết cùng các đồng đội thắng đối thủ 2-0 tại sân Thống Nhất và thắng 5-1 tại sân nhà.
Bên cạnh sự háo hức, chờ đợi từ người hâm mộ, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực ở trận ra quân. Tuy nhiên, ông là chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm, từng vô địch giải quốc gia trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên nên sẽ biết cách để đối phó.
Với thực lực của hai đội hiện tại, mục tiêu khả dĩ nhất của đội Công an TPHCM là phấn đấu giành một điểm. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả sẽ là động lực lớn cho Tiến Linh cùng các đồng đội để thực hiện mục tiêu này.Trận Công an TPHCM vs Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 16.8.
Đội hình dự kiến:
Công an TPHCM: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Vũ Tín, Matheus Felipe, Quang Hùng, Endrick, Đức Huy, Quốc Gia, Văn Lắm, Tiến Linh.
Hà Nội FC: Văn Hoàng, Duy Mạnh, Thành Chung, Willian Marlon, Đình Hai, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải, Floro.
Dự đoán tỉ số: Công an TPHCM 1-1 Hà Nội FC.