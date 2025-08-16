Dự đoán Công an TPHCM vs Hà Nội FC vòng 1 V.League

Với đội hình đã chơi ăn ý với nhau nhiều năm, kết hợp giữa nhiều thế hệ, đồng đều ở cả 3 tuyến, Hà Nội FC tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Nam Định, Thể Công Viettel hay Công an Hà Nội.

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn nhiều so với đội Công an TPHCM, đặc biệt về chất lượng và chiều sâu đội hình. Đội chủ nhà mới chuyển giao, nhiều cầu thủ mới được đưa về nên vẫn cần thời gian để hòa nhập thêm. Tân binh đáng chú ý nhất của đội Công an TPHCM là tiền đạo Tiến Linh, người đã có nhiều năm khoác áo Becamex TPHCM.

Thành tích đối đầu cũng ủng hộ đội bóng Thủ đô. Những năm qua, Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi nhất của câu lạc bộ Công an TPHCM (trước đây là đội TPHCM). Thống kê cho thấy ở 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Hà Nội FC đều thắng đối thủ. Mùa trước, Văn Quyết cùng các đồng đội thắng đối thủ 2-0 tại sân Thống Nhất và thắng 5-1 tại sân nhà.

Bên cạnh sự háo hức, chờ đợi từ người hâm mộ, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực ở trận ra quân. Tuy nhiên, ông là chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm, từng vô địch giải quốc gia trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên nên sẽ biết cách để đối phó.