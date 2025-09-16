Dư chấn thảm kịch chìm phà Sewol ám ảnh người Hàn Quốc

Trong tháng 9, nhiều bộ phim nước ngoài ra rạp, trong đó có Lời chưa nói (tựa tiếng Anh: Family Secrets) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn kiêm biên kịch Lee Sang Hoon, người từng gây chú ý với Windmill (2023) và New Old Story (2018).

Tác phẩm mô tả hành trình nhân vật Yeon Jung và các thành viên trong gia đình tìm cách che giấu những bí mật, trốn tránh sự thật. Chỉ khi sự thật phơi bày, họ học cách đối diện nỗi đau, tìm lại tình thương và thực hiện lời hứa còn dang dở với người đã khuất. Thông qua đó, phim tái hiện hành trình đi qua mất mát, âm ỉ từ dư chấn tinh thần mà thảm kịch Sewol gây ra.