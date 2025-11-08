‏Dự báo thời tiết và đặc điểm khí hậu Hải Phòng

‏Đặc điểm khí hậu Hải Phòng‏

‏Hải Phòng nằm ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ, tiếp giáp vịnh Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và yếu tố hải dương. Thời tiết tại đây phân thành 4 mùa rõ rệt:‏

-‏ Mùa xuân (tháng 2 – tháng 4): Thời tiết mát mẻ, có mưa phùn, độ ẩm cao.‏

-‏ Mùa hè (tháng 5 – tháng 8): Nóng ẩm, mưa nhiều, đôi khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.‏