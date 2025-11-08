‏Dự báo thời tiết và đặc điểm khí hậu Hải Phòng

Hải Phòng nằm ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ, tiếp giáp vịnh Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và yếu tố hải dương. Thời tiết tại đây phân thành 4 mùa rõ rệt:
- Mùa xuân (tháng 2 – tháng 4): Thời tiết mát mẻ, có mưa phùn, độ ẩm cao.
- Mùa hè (tháng 5 – tháng 8): Nóng ẩm, mưa nhiều, đôi khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
- Lượng mưa trung bình: 1.600–1.800 mm/năm, tập trung vào mùa hè.
Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và những ngày tới
Để cập nhật nhanh chóng và chính xác, bạn có thể truy cập thời tiết Hải Phòng để xem:
- Nhiệt độ hiện tại và dự báo 7–10 ngày.
- Tỷ lệ mưa, lượng mưa, độ ẩm, hướng và tốc độ gió.
- Cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới và hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Ảnh hưởng của thời tiết đến đời sống và du lịch
Vào mùa hè, thời tiết Hải Phòng thích hợp cho các chuyến du lịch Đồ Sơn, Cát Bà. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thường xuất hiện bão, cần theo dõi dự báo để đảm bảo an toàn. Mùa thu và mùa xuân mát mẻ, cảnh quan đẹp, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Hải Phòng với khí hậu ven biển ôn hòa và những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ là điểm đến hấp dẫn quanh năm. Việc thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết Hải Phòng trên Radar Thời Tiết sẽ giúp bạn có kế hoạch hợp lý và trải nghiệm trọn vẹn hơn.
Thông tin liên hệ
Website: https://radarthoitiet.com/
Phone: 0357679283
Email: [email protected]