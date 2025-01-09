Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/9: Có lúc hứng mưa, nền nhiệt cao nhất 32°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 31/8, ngày 1/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 31/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10- 30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 50mm trong 3 giờ.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà. Cụ thể:

Quảng Ngãi: Sơn Tây, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk Sao, Đặng Thùy Trâm, Măng Bút, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Xốp.

Gia Lai: Bình Khê, An Hòa, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Cửu An, Kông Bơ La, Lơ Pang, phường An Khê, Sơn Lang, Tây Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh.

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Tây, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông.