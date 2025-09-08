Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương

đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Miền Bắc nắng nóng cao điểm trên 38 độ trước khi hạ nhiệt. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng lưu ý, khu vực miền Bắc, dù ngày có nắng nóng nhưng chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội 9/8, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trên 37 độ; chiều tối và đêm có thể mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các trang thông tin chính thông để có phương án đi lại phù hợp, an toàn.