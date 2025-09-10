Dự báo thời tiết 9/10/2025: Miền Bắc sáng có nơi mưa rào, Hà Nội nắng đến 33 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, chiều và tối nay (8/10), khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 12h - 20h ngày 8/10 có nơi trên 80mm như: trạm Cửa Cạn (An Giang) 139,4mm, trạm Ba Sao (Đồng Tháp) 97,2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 91,4mm, trạm Thạnh Hưng (Tây Ninh) 86,2mm…

Dự báo, đêm 8/10, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/10, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 8 - ngày 9/10/2025 các vùng trên cả nước: