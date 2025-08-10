Dự báo thời tiết 8/10/2025: Miền Bắc còn mưa to cục bộ, Hà Nội mưa giông gián đoạn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 Matmo, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, đêm qua và sáng sớm nay (8/10), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay, cục bộ có nơi trên 70mm như: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 90.4mm, Mường Lai (Lào Cai) 73.4mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 75.6mm, Vĩnh Quỳnh (TP Hà Nội) 86.3mm, Ba Sao (Ninh Bình) 76.2mm,…

Dự báo, trong hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Hà Nội mưa ngập nhiều nơi ngày 7/10; dự báo còn mưa to cục bộ trong buổi sáng 8/10. Ảnh: Hoàng Hà

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày có mưa rào và giông gián đoạn, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm; đêm mưa giảm.

Chiều tối và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác; lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >60mm/3h.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, trong 6 giờ tới (tính từ 4h40 ngày 8/10), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.