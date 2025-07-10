Dự báo thời tiết 7/10/2025: Miền Bắc có nơi mưa rất to, Hà Nội mát dịu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 6/10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ ngày 8/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Hà Nội cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/10, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.