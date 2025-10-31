Dự báo thời tiết 31/10/2025: Không khí lạnh liên tiếp tràn về, miền Bắc mưa nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi.

Trong hôm nay (31/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tiếp đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường và mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh gây mưa lạnh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Thời tiết Hà Nộingày 31/10, có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, từ đêm 30/10-1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 700mm.

Từ đêm 31/10-1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 30-31/10, tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Sau đó, đêm 1-2/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.