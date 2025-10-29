Dự báo thời tiết 29/10/2025: Miền Bắc lạnh về đêm, mưa lớn chưa dứt ở Huế, Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/10), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10 cục bộ có nơi trên 170mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 193,2mm, trạm Trà Vân (TP Đà Nẵng) 174,4mm, trạm Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192,6mm…

Dự báo, từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, ở khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/10, ngày nắng; đêm có mưa rải rác; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Miền Trung tiếp tục có mưa to. Ảnh: Hà Nam

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 29/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).