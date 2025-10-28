Dự báo thời tiết 28/10/2025: Huế vẫn mưa rất to, miền Bắc có nơi trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 27/10 đến hết ngày 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Đêm 29/10 và ngày 30/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: cấp 2.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/10, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ.

Dự báo TP Huế tiếp tục có mưa to. Ảnh: N.D

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.