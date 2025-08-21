Dự báo thời tiết 21/8/2025: Mưa giông khắp cả nước, tập trung khu vực nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 60mm như: trạm Tân Lập (Tuyên Quang) 116.6mm, trạm Phủ Thông (Thái Nguyên) 61.2mm, trạm Bình Thắng (TPHCM) 102.2mm, …

Dự báo, chiều và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Thời tiết miền Bắc mưa xuất hiện liên tiếp. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/8, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 34 độ; có lúc có mưa rào và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 21/8/2025 các vùng trên cả nước: