Dự báo thời tiết 15/10/2025: Nhiều nơi vẫn có mưa to rồi giảm, Hà Nội cao nhất 29 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 03h ngày 15/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Bình Liêu (Quảng Ninh) 123,2mm, trạm Đồng Tâm (Quảng Ninh) 71,6mm, trạm Thống Nhất (Thanh Hóa) 92,8mm, trạm Xuân Minh (Thanh Hóa) 79,0mm…

Dự báo, ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Nội ngày 15/10 có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 15/10, mưa giảm dần.

Nhiều nơi trên cả nước vẫn có mưa to. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/10, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.