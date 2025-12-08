Dự báo thời tiết 13/8/2025: Miền Bắc vẫn nắng gắt, sắp đón đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết Hà Nội tiếp diễn nắng nóng trên 36 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Tuy các khu vực trên ngày có nắng nóng, oi bức, nhưng chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý, ở Bắc Bộ từ đêm 14-17/8, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội 13/8, ngày có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ, chiều tối có lúc có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ đang trong thời kỳ mưa nhiều, nên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, cục bộ có nơi 80mm).