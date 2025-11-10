Dự báo thời tiết 12/10/2025: Hà Nội có nắng, khả năng bất ngờ mưa to cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/10, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa rào và giông vài nơi.

Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội 12/10, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 33 độ, đề phòng cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, từ đêm 13-16/10: Phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ: từ 14-16/10 và khoảng 1-2 ngày cuối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.