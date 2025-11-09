Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến đêm nay (11/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Miền Bắc còn mưa lớn cục bộ trước khi nắng trở lại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Chiều tối và tối nay, ở khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Riêng thời tiết Hà Nộingày 11/9, nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, nắng gián đoạn; trời khá dịu mát với mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Từ ngày 12-14/9, dải hội tụ nhiệt đới suy yếu, thời tiết thủ đô nắng trở lại với mức nhiệt cao nhất 34 độ, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Ngoài ra, từ 13-20/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 11/9/2025 các vùng trên cả nước: