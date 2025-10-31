Dự báo thời tiết 1/11/2025: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, đêm 31/10 và ngày 1/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp, trời mưa. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Thời tiết Hà Nộingày 1/11 duy trì có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 18-20 độ, phía Nam 19-21 độ, trung tâm và phía Bắc 20-22 độ. Chiều tối cùng ngày, Hà Nội có mưa nhỏ rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, từ đêm 31/10 đến 2/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Tiếp đó, từ đêm 2-3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.