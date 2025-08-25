Dự báo sáng ngày 26/8 bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11.

Ven biển Quảng Ninh – Thanh Hóa có gió cấp 6-8, giật cấp 9. Khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh gió mạnh cấp 8-10, giật 11-12, như tại Diễn Châu (Nghệ An) gió cấp 10, giật cấp 12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió cấp 9, giật cấp 12.

Nước dâng do bão: Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 500mm.

Hướng đi của bão số 5

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã vào đất liền Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh.

Hồi 19h, tâm bão ở 18,4°N – 105,8°E trên đất liền Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h.

Dự báo 7h ngày 26/8, bão đi Tây Tây Bắc 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở 18,7°N – 104,1°E (Trung Lào), gió cấp 7, giật cấp 9.

19h ngày 26/8, tiếp tục đi Tây Tây Bắc 15 km/h, tâm ở 19,0°N – 102,3°E (Trung Lào), gió dưới cấp 6.

Dưới tác động của bão số 5, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 3-5m, gần tâm bão 4-6m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Mực nước ven biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh đạt đỉnh, đang xuống chậm theo thủy triều.

Cảnh báo thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm. Tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng, công trình ven biển có nguy cơ cao hư hại, lật úp, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

Trên đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa gió cấp 7-8, giật 9-10; Nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật 12-13; Nam Hà Tĩnh và ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình gió cấp 6-7, giật 8-9.

Vào tối 25 – 26/8, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị mưa 50-100mm, có nơi >200mm; riêng Ninh Bình – Hà Tĩnh 100-200mm, có nơi >400mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Ở Hà Nội cũng có mưa vừa, to, có dông; Đà Nẵng có lúc mưa rào; TP.HCM có mưa, dông chiều tối. Cảnh báo lốc xoáy, gió giật trong mưa dông.

Tối 25 – 27/8, ở Thượng, Trung Lào có mưa 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi >500mm.