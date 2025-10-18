Dự báo mới nhất về tác động của cơn bão Fengshen và không khí lạnh tới miền Trung

Vì thế khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần.

Tuy nhiên khi bão di chuyển vào Biển Đông, lúc này Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh. Khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính Tây để đi vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc.

Mặc dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23 đến 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

“Tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản. Nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn. Còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay.

Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo cần phải theo dõi sát diễn biến đường đi của bão, diễn biến tác động của không khí lạnh.