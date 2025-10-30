Dự báo miền Trung tiếp tục mưa lớn những ngày tới, có nơi 600mm

Ngày 30-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết trong những ngày tới, từ 30-10 đến 4-11 ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo mưa lớn từ Nghệ An - Quảng Bình (cũ)﻿

Cụ thể, giai đoạn từ ngày 30-10 đến ngày 1-11 mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ). Tổng lượng mưa đợt này dự báo từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Giai đoạn từ đêm 1 đến ngày 4-11, có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi.