Dự báo may rủi của 12 con giáp trong tháng 11: Dần có lộc, Tỵ bất an, Dậu hưởng lợi bất ngờ

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, những người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội ra ngoài vào tháng 11, nhưng nên cẩn thận với những chấn thương nhỏ.

Dù đi xe đạp hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vẫn có khả năng xảy ra va chạm nhỏ. Vì vậy, dù vội vã đến đâu, hãy giữ bình tĩnh và ưu tiên sự an toàn.

Con giáp tuổi Sửu

Mâu thuẫn giữa người tuổi Sửu và người lớn tuổi sẽ sớm được giải quyết trong tháng 11, nhưng đáng tiếc là sức khỏe của người lớn tuổi có thể giảm sút.

Điều này đặc biệt đúng với những người hay lo lắng và sức khỏe không tốt; họ có thể dễ mắc bệnh hơn. Mọi người nên chăm sóc họ cẩn thận và đưa họ đi khám sức khỏe định kỳ để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Con giáp tuổi Dần

Tháng 11 này, những người tuổi Dần sẽ có vận may tăng trưởng đều đặn. So với những tháng trước, tháng này sẽ khá thịnh vượng, và những kế hoạch ấp ủ cả năm cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực.

Về tài chính, con giáp này cũng sẽ được ưu ái, nhận thêm tiền thưởng và hoa hồng. Tâm lý của họ sẽ rất lạc quan, vì vậy hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội.