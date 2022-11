Dự báo Halloween vĩnh viễn biến khỏi ngành giải trí Hàn Quốc

Không chỉ chương trình trực tiếp, các nền tảng phát theo yêu cầu (VOD) ở Hàn cũng đang bắt đầu chỉnh sửa tất cả các tập liên quan đến Halloween, cắt cảnh diễn viên mặc trang phục Halloween,... Chương trình Hong Kim Dong Jeon tập phát sóng ngày 23/10 bị gỡ xuống khỏi các nền tảng VOD.

Chương trình giải trí nổi tiếng của đài KBS 2 Days and 1 Night cũng quyết định chỉnh sửa một số nội dung về Halloween. Các phân đoạn nhắc đến concept Halloween được ghi hình trước sẽ được biên tập lại. Tương tự, The Return of Superman gỡ bỏ việc phát lại các tập phim về chủ đề Halloween.



Chương trình 2 Days and 1 Night