Dự báo giá xăng ngày mai: Sẵn sàng cho cú 'quay xe'

Giá dầu thế giới tuần trước giảm mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 4,4%, giá dầu WTI giảm 5,1%.

Giá dầu quốc tế tuần qua lao dốc do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ. Bên cạnh đó, những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ suy yếu trước căng thẳng thương mại mới cùng với quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ cũng khiến giá dầu đi xuống.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (11/8), giá dầu thế giới gần như không biến động. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska, nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine.