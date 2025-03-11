Theo bản tin sáng 3-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã đạt sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (tương đương cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).



Theo hệ thống phân loại của PAGASA, Kalmaegi đang là "bão nhiệt đới nghiêm trọng", nhưng dự kiến sẽ sớm đạt cấp "bão" (cấp 12-17) trong vòng 12 giờ tới. Khả năng mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ tới là rất cao.