Dự án Thanh Long Bay sắp hoàn thiện các hạng mục hạ tầng quan trọng

Thanh Long Bay thiết kế với triết lý kiến trúc dựa trên giá trị cốt lõi hài hòa với thiên nhiên

Đảm bảo tiến độ ngay trong mùa dịch Covid-19

Đại diện chủ đầu tư Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay cho biết: “Bên cạnh các yếu tố về sản phẩm hay giá bán thì tiến độ dự án chính là điều khách hàng quan tâm lớn nhất, vì đây là yếu tố then chốt khẳng định năng lực cũng như uy tín của chủ đầu tư. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và các quy định giãn cách nghiêm ngặt dẫn đến lượng nhân công bị sụt giảm đáng kể, thiếu hụt nguyên vật liệu do khó khăn về vận chuyển… thì việc triển khai thi công Thanh Long Bay vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Nam Group. Các công việc liên quan đến lựa chọn, đàm phán với nhà thầu được thực hiện qua hình thức trực tuyến nhằm chuẩn bị sẵn đội ngũ có thể bước vào làm việc ngay sau dịch.

Song song đó, chủ đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với tổng thầu xây dựng để tận dụng tối đa các nguồn lực ở địa phương, kết hợp với việc điều tiết nguồn nguyên vật liệu dự phòng để không gián đoạn đến tiến độ xây dựng. Với nỗ lực hoàn thành các hạng mục hạ tầng trung tâm theo đúng tiến độ đề ra, Thanh Long Bay đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét về diện mạo khi các công trình điểm nhấn đều đã thành hình và đó cũng là lý do khiến nhà đầu tư yên tâm hơn khi lựa chọn dự án”.