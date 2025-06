Dự án nhà ở xã hội đắt nhất Hà Nội dự kiến bàn giao sớm hơn một năm

Tại Hà Nội, 6 dự án nhà ở xã hội dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025, tương ứng với 4.730 căn, vượt mức 4.670 căn mà Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ thực hiện của các dự án cụ thể như sau:

1. Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an (quận Bắc Từ Liêm) do Liên doanh CTCP Contrexim số 1 và Công ty TNHH In và Thương mại Thái Hà làm chủ đầu tư. Quy mô gồm 1.340 căn và hiện đã hoàn thành trong quý I/2025.

2. Dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa, phần nhà ở xã hội tại các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4 (huyện Mê Linh) do Công ty Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư. Quy mô gồm 720 căn, hiện đã thi công xong phần thô, có thể hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

3. Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (quận Long Biên) do CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư. Quy mô gồm 1.980 căn. Hiện công trình đang thi công một tòa và có thể hoàn thành 600 căn trong năm 2025.

4. Dự án khu nhà ở tại xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh) do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 952 căn. Hiện chủ đầu tư đang thi công phần thân, có thể hoàn thành 466 căn trong năm 2025.

5. Dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, phần nhà ở xã hội tại các ô đất CT-5, CT-6, CT-7 (huyện Mê Linh) do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư. Dự án có tổng quy mô 500 căn và hiện đang tiếp tục triển khai thi công. Thời điểm hoàn thành dự kiến trong năm 2025.

6. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh) do Liên danh Tổng công ty Viglacera và Tổng công ty Handico. Số lượng căn hộ là 1.104 căn và dự kiến có thể hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.