Dự án du lịch 35.000 tỷ đồng xin điều chỉnh một phần thành khu đô thị

Your browser does not support the audio element.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng ngày 17/12, một số đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ của dự án Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân (nằm ở chân đèo Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Đại biểu Lê Văn Nghĩa cho hay, năm 2008, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt sơ đồ dự án Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân. Đến năm 2012, cả hệ thống chính trị của TP Đà Nẵng đã vào cuộc để di dời 120 hộ dân sinh sống trong vùng dự án. Thế nhưng đã 9 năm qua, dự án vẫn chưa thực hiện.

Đại biểu Nghĩa đề nghị UBND thành phố cho biết khi nào dự án hoàn thành thủ tục quy hoạch, đầu tư và khởi công.