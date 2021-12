Dự án đầy tham vọng của hải quân Hàn Quốc

Đối với một quốc gia đang tìm cách nâng cao vị thế của mình ở những vùng biển xa xôi, tàu sân bay chính là “công cụ ngoại giao thể hiện năng lực và tầm với toàn cầu”.

“Tàu sân bay sẽ là “con tàu tiếng tăm”-một viên ngọc quý, bước nhảy vọt về công nghệ đối với lĩnh vực đóng tàu và quốc phòng của Hàn Quốc. Nó có thể góp phần phát triển các công nghệ quốc phòng nội địa”, Asia Times dẫn lời ông Chun In-bum, một vị tướng đã nghỉ hưu của Hàn Quốc vốn phản đối dự án CVX, thừa nhận.

Tờ The Diplomat cho rằng, mặc dù Hàn Quốc chưa từng đóng tàu sân bay nhưng ngành công nghiệp đóng tàu của nước này đủ khả năng “để không gặp thách thức nghiêm trọng nào”. Tuy vấn đề chi phí cùng các thách thức liên quan tới việc chế tạo và vận hành một tàu sân bay hạng nhẹ là không thể bỏ qua, song sẽ là sai lầm nếu cho rằng dự án CVX không đáng “đồng tiền bát gạo” đối với an ninh quốc gia.

“Tàu sân bay của Hàn Quốc tương đối nhỏ, khiến nó thậm chí khó bị phát hiện và khó bị tấn công hơn so với các siêu tàu sân bay của Mỹ. Thêm vào đó, tàu sân bay của Hàn Quốc sẽ được triển khai cùng với nhiều tàu hộ tống khác được trang bị năng lực chống tên lửa, chống ngầm, giúp nó được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công. Mỹ vẫn thường xuyên kêu gọi Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn vào việc tăng cường an ninh khu vực bên ngoài bán đảo Triều Tiên. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hàn Quốc sẽ làm nổi bật vai trò của Seoul với tư cách đồng minh của Washington và một cường quốc khu vực mới nổi”, The Diplomat nêu rõ.