Dự án 72 tỷ đồng 13 lần vỡ ống: Lỗi từ thiết kế đến thi công

Vừa qua, Đoàn kiểm tra số 3465 của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì đã có báo cáo kết luận về những tồn tại, khuyết điểm của tiểu dự án cấp nước tưới (dự án cấp nước) tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar). Dự án với tổng mức đầu tư trên 72 tỷ đồng, đã 13 lần liên tục vỡ đường ống khi vận hành.

Đoàn kiểm tra kết luận, hồ sơ thiết kế lập của dự án còn nhiều tồn tại, thiếu sót nhưng trong quá trình thực hiện thẩm tra cũng chưa xem xét, tính toán lại kết quả tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế. Đơn vị thẩm định là Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk) không phát hiện để xảy ra tình trạng này.

Đoàn kiểm tra chỉ rõ cả thiết kế lẫn thi công dự án đều có thiếu sót (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đoàn kiểm tra 3465 cũng nêu rõ, trong triển khai thi công xây dựng, nhà thầu đã thay thế các cút (co, gia cố ở vị trí đường ống - PV) so với hồ sơ thiết kế; 4 vị trí qua suối các đoạn ống trên đều được bọc bê tông bảo vệ ống nhựa tạo thành các bờ đập bê tông nhỏ ngăn cản dòng chảy của lòng suối không đúng so với hồ sơ thiết kế.

Đồng thời, thi công thiếu số lượng mố néo (thiết kế 109 mố, mới thi công được 53 mố, chưa thi công 56 mố), kích thước mố néo nhỏ hơn thiết kế… Việc thay đổi đều chưa có sự thống nhất của đơn vị tư vấn thiết kế.